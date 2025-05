VAR, la denuncia di un guardalinee: interferenze e 'bussate' dei supervisori

Getty Images

In un calcio sempre più condizionato dalla tecnologia, la domanda sembra farsi sempre più urgente. E ora si allarga a una "terza ombra", il. Una figura quasi invisibile, che però, secondo quanto riportato oggi da Il Fatto Quotidiano, potrebbe avere un'influenza concreta sulle decisioni dei direttori di gara. Un vero e proprio “fantasma”, come lo definisce il quotidiano, in grado di condizionare anche episodi chiave. Il caso esploso nei giorni scorsi riguarda una denuncia shock firmata dal guardalinee Rocca, che avrebbe deciso di rompere il silenzio e denunciare pubblicamente alcune dinamiche interne alla categoria arbitrale.

Var, la denuncia del guardalinee Rocca

La reazione dell'AIA

Il ruolo del supervisore

Nel suo scritto, Rocca racconta quanto accaduto durante la partita di campionato tra Udinese e Parma. Secondo la sua versione, il designatore arbitrale, presente a Lissone in qualità di supervisore, avrebbe bussato alla porta dellaper segnalare un fallo di mano in area da parte di un difensore. L'episodio è stato poi effettivamente rivisto, e dall'iniziale decisione di non intervenire i varisti hanno cambiato orientamento e concesso il rigore.Il Fatto Quotidiano afferma di essere entrato in possesso dell’audio originale della sala VAR, in cui si sentono due colpi netti, che secondo la denuncia corrisponderebbero alla presunta “bussata” di Rocchi. L’audio, naturalmente, non costituisce una prova definitiva: quei rumori potrebbero essere qualsiasi cosa. Ma resta il dubbio, e con esso l’ombra su un sistema che dovrebbe essere impermeabile a qualsiasi interferenza.La reazione non si è fatta attendere. L’AIA, ora guidata dal neo presidente, ha chiesto chiarimenti allo stesso Rocchi e ha trasmesso tutto alla Procura Federale. Un’inchiesta appare probabile, e qualora le accuse trovassero conferma, l'attuale designatore potrebbe trovarsi in una posizione delicatissima. Anche se, è bene ricordarlo, la FIGC lo ha recentemente blindato con un contratto biennale, rinnovato proprio alla vigilia delle elezioni per la presidenza dell’AIA.Il ruolo del supervisore, come ricostruito da Il Fatto, è una presenza costante nel centro VAR di Lissone. In ogni giornata di Serie A, una figura di riferimento – spesso uno dei vertici della CAN come– si posizionerebbe nel cosiddetto “salottino centrale”, una stanza separata dalle singole cabine VAR solo da una porta a vetro. Il punto cruciale è che questa figura non è contemplata da alcun regolamento ufficiale. Il protocollo VAR parla chiaramente: i varisti devono operare in totale autonomia, senza subire pressioni o influenze esterne. Il ruolo del supervisore dovrebbe essere limitato alla sola valutazione finale della prestazione, e non dovrebbe, in nessun caso, entrare nel merito delle decisioni durante il match.Tuttavia, alcune testimonianze raccolte all’interno dell’ambiente arbitrale lasciano intendere che in passato non sarebbero mancate incursioni più o meno velate da parte di queste figure. Se così fosse, si aprirebbe una riflessione delicata e urgente sul rispetto delle regole, sull’autonomia dei varisti e sulla trasparenza del sistema. In un campionato in cui uno scudetto può decidersi per un punto e una retrocessione per un rigore, anche un “colpo alla porta” può cambiare tutto.