Sassuolo 13 Fiorentina 11 Verona 10 Roma 10 Lecce 9 Frosinone 9 Genoa 8 Bologna 8 Cagliari 8 Inter 8 Napoli 8 Lazio 6 Milan 6 Udinese 5 Torino 4 Salernitana 4 Atalanta 4 Monza 4 Empoli 2 Juventus 1

Anche quest'anno, l'Aia fa affidamento sulla tecnologia, consentendo ai colleghi al monitor di intervenire e richiamare gli arbitri a una revisione sul campo o di modificare le decisioni in base a criteri geometrici come il fuorigioco. La domanda è: riuscirà il Var a migliorare rispetto allo scorso anno?Quando siamo verso fine stagione, il quadro sembra abbastanza chiaro: è il Sassuolo a staccare la Fiorentina, con 13 interventi in stagione, compresi quelli ricevuto nel match di Marassi contro il Genoa. Al momento è in testa.La, invece, è inalla classifica.