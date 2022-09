Il designatore arbitrale di Serie A,ha dichiarato al Social Football Summit di Roma: "Dialoghi pubblici tra arbitri e assistenti al Var? Nella Formula 1 sono filtrati, la prima cosa che verrebbe chiesta sarebbe cosa è stato tagliato. È complesso, chi sta in campo e chi sta fuori deve avere una preparazione comunicativa adeguata. Stiamo migliorando tantissimo, anche rispetto all'anno scorso, ma ci vuole ancora tempo. Da parte degli arbitri c'è apertura totale, non ci sono segreti. Il problema di trasmettere live è che non c'è un filtro, quello che avviene in campo lo sentirebbe il mondo intero".