Serataccia per arbitri e Var: check sul gol (regolare) di Gatti e non sul colpo di Badé su Rabiot... Mah. Più replay si vedono, più il piede del difensore appare sullo stinco dello juventino. A che serve la “moviola” agli arbitri? Male Siebert nei falli (non vede Acuna su Di Maria e parte il contropiede). Male i guardalinee che tolgono un angolo a testa. Male la gestione dei “gialli”: alla fine sono 7 (3 Juve), tutti giusti, ma prima ad Acuna e Rakitic sono perdonati due falli e a Gil l’atteggiamento antisportivo. Nel finale, Siebert fa battere l’angolo alla Juve oltre il recupero, anche perché qualche dubbio deve essergli venuto, e arriva il gol di Gatti. Lo scrive Gazzetta.