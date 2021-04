1









"I giovani trovano le attuali partite troppo lunghe, vanno ripensate magari accorciandole: non possiamo voltare le spalle alle nuove tendenze", così ha parlato Florentino Perez, che nella sua lunga intervista traccia anche alcuni punti del progetto SuperLega, che sarà molto diversa dal passato, perché la "Champions che fino a marzo non interessa a nessuno, la gente non vuole vedere le partite contro squadre modeste".



ARBITRI - E sugli arbitri aggiunge: "Sceglieremo gli arbitri migliori secondo la meritocrazia. Ovviamente sarà presente il VAR". Il progetto è quello di dotare anche di microfono gli arbitri, dice Marca, così che i tifosi in tempo reale possano sentire le spiegazioni alle decisioni in campo.



EUROLEGA - Modella NBA o Eurolega? Risponde il presidente: "Noi con il Real giochiamo l'Eurolega e il campionato e va tutto bene: perché nel calcio dovrebbe essere diverso?" il ragionamento di Perez. Che poi ha ribadito come ci sia meritocrazia anche nel regolamento: "Venti squadre, di cui cinque a rotazione: ognuno avrebbe la sua chance. Anche Napoli e Roma, per esempio: se non quest'anno il prossimo. Per il momento non abbiamo invitato il PSG né Bayern Monaco e Borussia Dortmund".