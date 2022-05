La Lega Serie A vuole l’introduzione del Var a chiamata. La novità piace al presidente a Lorenzo Casini (non solo) che ha dichiarato: "Non è un tema che riguarda solo la Lega. Ma credo sia ragionevole valutare il challenge per ogni squadra. In un clima di sospetti dare la possibilità di una o due chiamate a partita per rivedere una determinata azione potrebbe essere un segnale di apertura e non creerebbe troppi problemi di tempo effettivo. Ma è una discussione che va valutata con tutte le componenti". E' quanto riferito a Gr Parlamento.