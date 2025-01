Le parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa:TENSIONE - Io penso che in un Derby sono episodi d campo e finiscono là. Ognuno può dire cosa vuole ma è anche il bello del calcio. Come ho detto al'arbitro sono sanguigno e devo migliorare .M quando devi difendere la squadra mi metto in prima line. L'arbitro ha fatto la cosa giusta in quel momento anche se mi ha dato fastidio. Il rammarico ce l'ho sull'episodio del flalo di mano anche se non l'ho ancora visto. Ma sono episodi che vedrò con calma