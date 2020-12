Robin Van Persie è stato protagonista di un'intervista rilasciata al conduttore olandese Kaj Gorgels. Nel corso di questa chiacchierata, l'ex calciatore ha raccontato alcuni aneddoti che lo legano alla Juventus: "All'Arsenal, non mi sentivo come se fossimo in grado di competere. Un giorno, il presidente dell'Arsenal mi ha mostrato quanto fosse in salute il club mostrandomi i numeri positivi. Gli ho detto: "Non me ne frega niente di questi numeri, voglio alzare il trofeo della Premier League. Ho pensato che sarebbe stato meglio partire per un club fuori dall'Inghilterra, l'accordo con la Juventus era chiuso. Ma il presidente dell'Arsenal è stato ostinato nei confronti della Juventus. Ho suggerito a Wenger di prendere Chiellini, ci sarebbe servito un calciatore come lui, un killer, un vincente".