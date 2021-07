Un grande allenatore come Louis Van Gaal ha toccato diversi temi in un'intervista a L'Equipe tra cui quello legato agli Azzurri: "La Uefa ha commesso un grave errore con la modifica del formato, passando da 16 a 24 squadre ha abbassato il livello del torneo. Nei gironi la maggior parte delle partite non sono state interessanti. L'Italia è la migliore squadra che ho visto durante il torneo, spero che vincano.