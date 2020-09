Louis van Gaal ha le idee chiare. L'ex allenatore di Ajax e Barcellona ha parlato al Corriere di Torino, dichiarando: "La Juventus del 1996 era più forte di questa, non lo dico io ma i risultati. Quella ha vinto, questa no. Non ancora. E chi vince ha sempre ragione".



PIRLO - "Pirlo è stato senza dubbi il miglior giocatore italiano, aveva visione, tecnica, tutto. Ora avrà grandi idee e campioni del suo calibro hanno sempre dei crediti nello spogliatoio. Ma riparte da zero: si tratta di gestire persone e nella cultura latina i giocatori pensano prima a se stessi poi alla squadra, raramente capita il contrario. La difficoltà sta nel dare a ciascuno la giusta attenzione nel modo corretto. E poi muoversi con autorevolezza e coerenza davanti al gruppo".



CONTE - "Dove si vede l’impronta dell’allenatore, il lavoro di Conte. Lui sa far passare idee e filosofia. Non lo si scopre oggi, ma a bordo campo si scalda troppo, si lascia dominare dalle emozioni: questo influenza la squadra e non gli consente di analizzare al meglio che cosa succede e che cosa deve fare lui per incidere. È capitato anche a me qualche volta... ma di rado".



DE LIGT - "Avevo detto che qui poteva diventare il migliore difensore del mondo e lo sta facendo, ha giocato tanto ma ora con Chiellini diventerà ancora più forte. Anche se il migliore olandese oggi è De Jong: Koeman a Barcellona lo farà giocare dove sa. Vedrete".