Louis van Gaal durissimo con Pep Guardiola. In un'intervista rilasciata a France Football, il tecnico olandese ha detto: “Vincere il campionato per la seconda volta consecutiva è fantastico. Guardiola ha vinto tutto ciò che è possibile vincere in Inghilterra, ma il livello più alto è quello della Champions League. E lì non ha vinto né con il City né con il Bayern. Questa è la conseguenza di essere troppo preoccupato per il gioco della sua squadra e non per quello dell'avversario. Devi rispettare il tuo avversario. Guardiola e Ten Hag hanno squadre di grandi qualità rispetto ai loro rivali nazionali, ma questo non si applica alla Champions League".