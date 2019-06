È sfida totale per Matthjis De Ligt. Il difensore centrale dell’Ajax è conteso da diversi club, tutti rimasti incantati dalle incredibili prestazioni dell’olandese nel corso della Champions League. Nelle ultime ore, anche la Juventus si è fatta avanti, offrendo 85 milioni per convincere la società campione d’Olanda ed il giocatore ad accettare il trasferimento a Torino. Tuttavia, Louis Van Gaal ha dato un consiglio al connazionale su quale decisione prendere per il suo futuro: “Potrebbe giocare con Manchester City o Barcellona, ma metterei davanti Guardiola a Messi”. Insomma, la Juventus non è stata presa in considerazione dall’ex CT olandese. Tocca ai bianconeri smentire i suoi pronostici.