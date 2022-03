Parole durissime quelle rilasciate dal commissario tecnico della Nazionale olandese Louis Van Gaal durante la conferenza stampa. L'ex giocatore ha infatti rivolto delle parole al veleno nei confronti della FIFA per la decisione di far disputare gli ormai imminenti Mondiali in Qatar.



'È ridicolo che i Mondiali si svolgano in Qatar. La FIFA dice che vuole sviluppare il calcio in quel paese. Bene, ma sono solo ca***te, lo fa solo per i soldi e per i suoi interessi commerciali. Questa è l’unica cosa che conta per la FIFA'.