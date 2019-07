Pallone d'Oro bollente. Da Van Dijk e Salah (Alisson compreso) agli eterni Ronaldo e Messi: chi vincerà? Il difensore olandese del Liverpool, protagonista di una Champions League incredibile, l'ha capito: è "il momento di cambiare". Il centrale si sente forte di poter ripercorrere le orme di Fabio Cannavaro, che nel 2006 riuscì a trionfare seppur non in vista come un classico centravanti. Messi e Ronaldo hanno poi riempito le bacheche del premio di France Football per 10 anni di fila, poco prima un fuoriclasse meraviglioso come Kakà. Insomma, sembra scontata almeno la posizione, ecco perché spera soprattutto Salah. Alisson e Van Dijk gli outsiders: ma occhio a Ronaldo.