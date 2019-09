La coppia composta da Virgil van Dijk e Matthijs de Ligt promette di far sognare i tifosi dell'Olanda ancora per molto tempo. Il centrale del Liverpool è tra i più seri candidati per il Pallone d'Oro, mentre il talento classe '99 della Juventus non vede l'ora di sfondare anche in bianconero. Van Dijk ha parlato di lui e del suo difficile inizio di stagione ai microfoni di NOS: "Non ho molto da dirgli. L'ho appena visto sereno. È molto calmo, non dobbiamo parlarci molto". La Juventus spera.