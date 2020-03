Il difensore del Liverpool Virgil van Dijk ha parlato in zona mista dopo la sconfitta dei Reds in Champions League contro l'Atletico Madrid. La notizia della positività di Rugani al coronavirus è arrivata subito anche in Inghilterra: "Non ho niente da dire sul coronavirus, non ho influenza su questo. Mi alleno, gioco fino a quando mi dicono di farlo. Rugani? Lui è a Torino, io sono qui. Se ci sono saranno casi affronteremo il problema".