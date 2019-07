Cristiano Ronaldo è pronto a dare tutto nella seconda parte dell'anno. L'obiettivo è sempre lo stesso delle ultime stagioni: vincere il Pallone d'oro, il sesto della sua incredibile carriera. Attualmente, però, il fuoriclasse portoghese deve guardarsi da una concorrenza piuttosto nutrita ed affamata di vittorie. Tra i pretendenti al successo c'è anche Virgin Van Dijk, difensore olandese trionfatore in Champions League con il Liverpool. Queste le sue dichiarazioni sulla lotta per il premio: “Per il Pallone d'Oro è arrivato il tempo di cambiare, anche se capisco che sia più facile consegnare il premio a un attaccante perché è più bello vederlo in azione. È un onore sentire le persone che parlano di me, ma io cosa posso fare? Non ho nessuna influenza sulla scelta del vincitore, posso solo concentrarmi sulla prossima stagione”.