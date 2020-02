Accostato dal Sun alla Juventus, il difensore olandese Virgil Van Dijk è incedibile per il Liverpool, che non è interessato ad ascoltare offerte. ​Secondo quanto riportato da Don Balon in Spagna la Juventus potrebbe già sacrificare Matthijs De Ligt nel corso della prossima estate. Il difensore olandese potrebbe essere usato come pedina di scambio per abbassare il costo di un'operazione top in entrata con i sogni van Dijk e Pogba.