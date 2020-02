Dopo aver sentito della maxi offerta proveniente dalla Juventus per Virgil Van Dijk, il Liverpool è subito passato al contrattacco: secondo quanto riporta The Indipendent, i Reds sono infatti pronti a blindare il proprio leader difensivo con un rinnovo contrattuale, che servirà proprio per scacciare gli occhi del club bianconero dal centrale olandese.