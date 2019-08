Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, che ieri ha sconfitto in Supercoppa Europea il Chelsea, ha detto la sua sul favorito per il prossimo Pallone d'Oro in conferenza stampa dopo la partita vinta ai rigori contro i Blues. Queste le sue dichiarazioni: "Penso che Messi sia il miglior calciatore al mondo. Merita, finché giocherà, di vincere il Pallone d'Oro, quindi non è qualcosa a cui io penso. Se dovesse succedere, ovviamente, lo accetterei volentieri, ma non penso che ci siano molte possibilità. E' ancora il migliore al mondo, non importa se non ha giocato la finale di Champions League".