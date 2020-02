Virgil Van Dijk e un'offerta enorme dalla Juventus. Per giugno, con cifre davvero importanti. La notizia è circolata in Inghilterra negli ultimi giorni perché il difensore olandese del Liverpool potrebbe pensare all'addio in estate nel caso in cui dovesse vincere tutto con la maglia dei Reds in questa stagione. La Premier League è già in pugno, un'altra Champions significherebbe ricerca di nuovi stimoli altrove. Secondo quanto riferito da calciomercato.com la Juve non avrebbe però intenzione di fare un grosso investimento per il forte centrale.