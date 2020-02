Virgil Van Dijk si è affermato come uno dei migliori difensori nel panorama mondiale. Accostato anche alla Juve, oggi dall'Inghilterra, il The Indipendent traccia una panoramica sul suo futuro. Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese, infatti, il Liverpool non avrebbe alcuna intenzione di cedere il forte centrale olandese. Anzi, i Reds sarebbero pronti ad offrirgli un ricco rinnovo contrattuale, prolungando l'attuale accordo, in scadenza nel 2023, con annesso adeguamento dell'ingaggio. Sembra difficile dunque che la Juve possa affondare il colpo e portare a Torino il giocatore ex Southampton.