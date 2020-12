Van der Vaart, a Tuttosport, ricorda la sua prima vittoria al Golden Boy a Tuttosport. Ma non solo.



IL COMPAGNO PIU' FORTE - "Ibra? No, quello è stato Cristiano Ronaldo. Ho avuto la fortuna di incrociare CR7 nel Real Madrid. Parliamo di una macchina da più di 700 gol. Non ci sarà più un altro come Cristiano o come Messi. Sono fenomeni. Tra i due preferisco Ronaldo perché l’ho conosciuto da vicino e ha una mentalità pazzesca, unica. E poi Cristiano ha vinto ovunque".



ANEDDOTO - "Una volta, alla vigilia di una partita, provammo un po’ di punizioni. Cristiano calciava da tutte le posizioni, ma non segnava mai. Nonostante ciò, era molto sereno. Ricordo che mi disse: “Rafa, non preoccuparti: la partita è domani”. Il giorno dopo vincemmo grazie a una sua rete su calcio piazzato. Fantastico".



VICINO ALLA A - "Mi sarebbe piaciuto perché mi hanno sempre affascinato sia il campionato sia il modo di vivere di voi italiani. Sinceramente sono stato anche molto vicino alla Serie A. Nel 2007, ai tempi dell’Amburgo, ho sfiorato la Juventus. Non posso certo lamentarmi: il trasferimento in bianconero non si concretizzò, ma dopo un anno andai al Real Madrid, il club più importante del mondo. Non male, no?".



DE LIGT - "Non sono per niente stupito, già in Olanda aveva dimostrato di essere molto più maturo della sua età. De Ligt ha qualità incredibili e una personalità straordinaria. L’Italia mi sembra perfetta per Matthijs. Lui e Van Dijk sono i migliori difensori d’Europa. Siamo fortunati noi olandesi".



GRAVENBERCH - "Forse vincerà il premio in futuro. Per il 2021 vedo favorito Ansu Fati del Barcellona. Il 2022 potrebbe essere l’anno di Gravenberch: in lui rivedo un po’ Pogba a livello fisico e tecnico".



10 - "Non è un gran momento per il ruolo. A parte Messi, mi piacciono molto Dybala, Grealish e Özil. Ma non è facile essere dei dieci in questo calcio. Gli allenatori preferiscono i giocatori con meno classe, ma più corsa. Il calcio, però, è della gente e saranno sempre i numeri 10 a far emozionare i tifosi".