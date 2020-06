Rafael Van der Vaart attacca Ronaldo, ma qualcosa non torna. Il trequartista ex Real ha parlato al Daily Mail criticando il portoghese, ma quella partita a cui fa riferimento sarebbe avvenuta 9 mesi prima del suo arrivo a Madrid. E' possibile dunque che l’olandese abbia sovrapposto due episodi diversi: infatti, segnò la sua unica tripletta ufficiale con il Real Madrid in un 7-1 (non 6-0) contro lo Sporting Gijon del 24 settembre 2008.



L'ATTACCO - “Ho giocato con Cristiano Ronaldo e una volta abbiamo vinto 6-0 in casa contro Gijon, io ho segnato una tripletta, ma lui non ha segnato e nello spogliatoio era così si è infuriato se fosse accaduto a me e te (riferito a Crouch, n.d.r.) ci saremmo andati a bere una birra insieme”.



GLI ANNI AL REAL - "Avevano giocatori fantastici, ma non è scattato il click come squadra, come invece mi è accaduto al Tottenham dove eravamo una famiglia. Ho realizzato il mio sogno più grande, anche i bambini vogliono giocare per il Real Madrid e mia madre è spagnola. Quando arrivi lì, senti quanto è grande quel club. Ma non è facile, nemmeno per Ronaldo e Raúl. Se non segni gol per due partite consecutive vogliono venderti subito. La vita non lì è stata facile, ma è stata una bella esperienza".