Paura per l’ex Juve Edwin. E: come comunicato dall'Ajax, il dirigente ed ex portiere si trova ricoverato in terapia intensiva a causa di. Lo ha reso noto la società olandese, di cui l'ex portiere è direttore generale, attraverso i propri canali sui social."Venerdì, Edwin van der Sar ha avuto un'emorragia intorno al cervello. Attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Una volta che ci saranno informazioni più concrete, seguirà un aggiornamento. Tutti all'Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti stiamo pensando"