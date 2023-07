L'atteso aggiornamento sull'ex portiere della Juventus, Edwin, arriva dall'Ajax, e purtroppo le notizie non sono ancora positive. Al momento, van der Sar rimarrà in terapia intensiva, a causa di un'emorragia cerebrale, e la sua situazione rimane critica, suscitando grande preoccupazione nel mondo dello sport. Il club olandese ha dichiarato che le condizioni del giocatore sono stabili ma ancora fonte di apprensione. L'Ajax ha condiviso queste informazioni a nome di Annemarie van der Sar, moglie di Edwin. L'affetto e il sostegno dimostrato da ogni angolo d'Europa per il dimissionario direttore generale dei Lancieri sono evidenti e apprezzati. La famiglia Van der Sar, insieme all'Ajax, si sente grata e profondamente commossa per i numerosi messaggi di sostegno ricevuti. La situazione rimane delicata, e si spera in un miglioramento delle condizioni di van der Sar.