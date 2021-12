Le parole di Edwin Van der Sar, intervenuto alla premiazione del GoldenBoy 2021: "Siamo ancora a metà stagione, c'è spazio per recuperare per la Juve. È stato un periodo difficile per la squadra, speriamo possa almeno entrare in Champions. Cristiano Ronaldo? "È un grande giocatore, ha segnato tantissimo ma ci sono ancora Dybala, Morata e Chiesa, tutti grandi giocatori. Non vedo tutte le gare della Juve ma Matthijs è giovane, ha ancora tanto spazio per crescere con Bonucci e Chiellini, ha fatto benissimo con la Juve".Parole raccolte da Tmw.