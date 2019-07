Edwin Van der Sar, ex portiere della Juve e dirigente dell'Ajax ha parlato al sito ufficiale dell'ECA del nuovo acquisto della Juve De Ligt: "È la nostra ancora di salvezza. Generalmente, parte della storia del nostro Paese. Siamo un piccolo puntino in questo pianeta, perciò dobbiamo essere innovativi e creativi. Abbiamo un Paese con molti ragazzi che giocano a calcio, in una struttura ben organizzata. C'è tanto talento in giro e vogliamo avere questi ragazzi a bordo il prima possibile. L'obiettivo dell'Ajax è sviluppare questi talenti fino a farli diventare dei campioni, come Cruijff, Bergkamp, Seedorf e recentemente De Jong e De Ligt. L'Ajax è in parte dipendente dai giocatori provenienti dalle giovanili. Quando non ha l'opportunità di acquistare le stelle affermate, devi essere sveglio e fare in modo di arrivare al top in modo differente. Perciò lavoriamo duro per aiutare i giocatori a migliorarsi. L'obiettivo è lo stesso per tutti: prepararli per la prima squadra, preferibilmente con uno status internazionale".