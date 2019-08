ha sempre un occhio di riguardo per quanto accade in casa Juventus, sua ex squadra da calciatore. Il team manager dell'Ajax ha pubblicato questa mattina una foto insieme a Cristiano Ronaldo, incontrato ieri a Montecarlo nel corso del sorteggio dei gironi di Champions League, con un messaggio rivolto anche ai bianconeri e al loro grande acquisto dell'estate, Matthijs de Ligt. Queste le parole dell'ex portiere bianconero: "".