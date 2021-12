, DG dell'Ajax, parla della Juventus: "Non siamo nemmeno a metà stagione, credo che la squadra abbia margine per rimontare. Certo, il club sta attraversando un momento difficile, ma spero che possa uscirne al più presto e puntare, almeno, ad entrare tra le migliori quattro in campionato. L’addio di CR7 non può non farsi sentire, anche alla Juventus ha segnato tantissimo. Ma in rosa ci sono elementi del calibro di Dybala , Morata e Chiesa che possono sopperire alla defezione del portoghese. Matthijs? È giovane e al fianco di Bonucci e Chiellini ha ancora tanto margine per crescere, ma sta già facendo benissimo".