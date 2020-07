Edwin Van Der Sar, portiere della Juventus per due anni a cavallo del Duemila, si è unito al coro di complimenti social alla Juve per la vittoria del nono scudetto consecutivo. In particolare, ha voluto esprimere il suo orgoglio per Matthijs De Ligt, difensore bianconero olandese come lui. "Gran risultato - si legge nel tweet di Van Der Sar - e sono soprattutto fiero di Matthijs per questa sua stagione da debuttante in bianconero". De Ligt ha avuto un inizio difficile ma si è preso poi le chiavi della difesa juventina.