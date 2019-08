Donny Van de Beek, centrocampista dell'Ajax e promesso sposo del Real Madrid in questo mercato estivo, ha parlato ai microfoni del Sun del proprio futuro: "Ci sono ancora dei negoziati, vorrei che le cose venissero risolte al più presto. Ma quando sono allo stadio e gioco, non penso mai a cosa accadrà nel futuro". La Juventus spera che l'affare vada in porto, così che i Blancos si tolgano del tutto da Paul Pogba, centrocampista del Manchester United accostato con forza in queste settimane al possibile ritorno in bianconero, nella prossima stagione o, al più tardi, nell'estate del 2020.