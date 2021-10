. Il talento olandese gioca pochissimo e non ha la fiducia di Ole Gunnar Solskjaer, che finora gli ha concesso solo 6 minuti in Premier League, 45' in Champions e 90' in coppa d’Inghilterra. Una situazione che ricalca quella già vissuta lo scorso anno e così gli agenti dell’ex Ajax stanno lavorando alla ricerca di un piano di uscita già nel mercato di gennaio. Lo United vorrebbe monetizzare per rientrare della spesa da 45 milioni di euro, pur essendo complesso.I bianconeri già nell’estate del 2019 avevano fatto un tentativo concreto per lui e ora i tempi sembrano essere maturi per un nuovo assalto, ma adesso il club aspetta segnali da Manchester.Anche se in cima alla lista c'è sempre il nazionale francese del Monaco Tchouameni. Anche l'Inter è sul giocatore: i contatti ci sono stati, ma per capire se diventerà una trattativa bisogna attendere.