C'è anche Van de Beek in attesa di conosce il nome del nuovo allenatore della Juve. Il motivo? L'olandese ci spera, pure abbastanza. Perché nelle stanze della Continassa è stato fatto pure il suo nome, e lui sarebbe felice di approdare in bianconero. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport, che fa la conta di quante squadre sono al seguito del suo profilo: parte l'Inter, finisce il Real Madrid. Nel mezzo ha chiesto informazioni anche la Roma: con una nuova dirigenza guidata da Petrachi nel settore sportivo, i giallorossi si stanno affacciando con insistenza nel mercato dei centrocampisti. Che possa essere il preludio a un'uscita come quella di Zaniolo? Staremo a vedere.