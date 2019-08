L'obiettivo di riportare Paul Pogba alla Juventus è stato tra gli affari più caldi dell'estate bianconera, almeno finché non si è sbloccato l'affare Matthijs de Ligt con l'Ajax. I 75 milioni di euro da sborsare al club olandese sono una cifra importante e l'assalto al centrocampista francese, valutato la bellezza di 150 milioni di sterline dal Manchester United, non può che essersi complicata. Le notizie in arrivo dall'Inghilterra, però, parlano di un Pogba sempre più lontano dallo United, con la testa e in campo, visto che salterà la partita di oggi contro il Milan per un presunto problema alla schiena dell'ultima ora, che gli ha fatto saltare la trasferta in Galles. Dalla Spagna, però, assicurano che l'infortunio non esista.



REAL E JUVE - Il Real Madrid, però, sembra nel frattempo aver chiuso l'affare con l'Ajax per Donny van de Beek, rinforzo di mercato per il centrocampo richiesto da Zinedine Zidane. Il tecnico francese ha chiesto a gran voce Pogba, ma i Blancos hanno diretto altrove il proprio interesse e ora la Juventus può davvero sperare. Non soltanto per questa estate di mercato, visto che lo United difficilmente tratterà la cessione del centrocampista oltre il prossimo 8 agosto, quando chiuderà il mercato in entrata in Premier League. Il contratto di Pogba scade il 30 giugno del 2021 e la Juventus è sicura di poter trattare con ancor maggiore convinzione la prossima estate, come racconta Tuttosport. Se il Real dovesse mollare la presa, i bianconeri sono pronti all'assalto, oggi o, al più tardi, tra un anno.