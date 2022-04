Intervenuto negli studi dell'emittente olandese Ziggo Sport, Marco van Basten non le ha mandate a dire al Cholo Simeone e al gioco dell'Atletico Madrid: "A Manchester erano tutti dietro, sono sorpreso che una squadra si difenda con 10 giocatori per tutta la partita: è legale certo, ma io direi all'allenatore che sono un attaccante. Giocando con questa tattica è difficile vedere un gol e il calcio non è divertente, sarebbe normale per la gente smettere di guardarlo e preferire Netflix o altro. La FIFA deve pensare a come mantenere il calcio divertente e coinvolgente. Il fuorigioco? Potrebbe essere abolito anche adesso".