Marco Van Basten bacchetta Ihattaren. L'ex Pallone d'Oro a Ziggo Sport ha dichiarato: "Da quanto tempo Ihattaren è fuori? Un anno e mezzo? La domanda è: chi è in grado di aiutarlo a rialzarsi? Ten Hag potrebbe essere in grado di farlo? Sono molto curioso di scoprirlo, perché penso che Ten Hag sia un uomo speciale. Cosa manca a Ihattaren? Mentalità, tra le altre. Altrimenti non puoi avere questo talento nel calcio e non farci niente. Ha giocato davvero delle ottime partite in Eredivisie. Era davvero bravo prima dello stop dei campionati per il Covid. Ma dopo ha fatto ogni genere di cose che non hanno nulla a che fare con il calcio".