Marco Van Basten durissimo con Matthijs de Ligt. Mentre tutto il mondo esalta il centrale olandese della Juventus, l'ex Milan entra a gamba tesa nel post partita. Il Voetbal International riporta le sue dichiarazioni: "De Ligt è il difensore centrale. È il guardiano della difesa. Ha bisogno di guidare molto di più il reparto. Deve farsi valere, ma lui va con il suo uomo e lascia i buchi. È andato in Italia e alla Juve per imparare a difendere, ma non credo che lì abbia imparato molto. Questi sono i momenti che contano.



Gioca a calcio da circa quindici anni. Sono undici contro undici ogni volta ed è lo stesso ogni volta. Sei l'ultimo uomo e devi avere la visione su tutti, perché vedi arrivare tutti. Devi allenarti molto di più. Pensare ad alta voce".