Van Aarle annuncia: 'È quasi fatta con la Juventus. Questo è il piano della società'

Getty Images



VAN AARLE ALLA JUVENTUS? LE PAROLE

Il difensore classe 2006 del FC Eindhovenha parlato a ESPN del suo possibile trasferimento alla Juventus sponda Next Gen. Le sue parole:"Adesso mi attende un passo davvero importante. Non è ancora tutto definito, ma è quasit tutto fatto con la Juventus. Non vedo l’ora di cominciare. All’inizio della stagione giocavo ancora con l’Under 19 e l’Under 20, non avrei mai pensato ci sarebbe stato così tanto interesse.Poi, con le buone prestazioni a Eindhoven e con l’Olanda Under 19, è difficile rimanere concentrati quando un club come la Juventus mostra interesse ma ci ho provato. L’ho saputo circa un mese fa tramite il mio agente, ed è stato emozionante. Però ho cercato di restare con i piedi per terra.

Sono stato in Italia: è stato molto bello. Devo ancora imparare la lingua, ma sto iniziando. Ho visitato il centro sportivo ed è davvero di un altro livello rispetto a quello di Eindhoven. Il piano è di iniziare con la squadra B, in Serie C, e poi cercare di salire. È una tappa importante, anche un po’ spaventosa. È un calcio diverso, ma voglio adattarmi e dare il massimo. Tutto questo mi sembra un sogno d’infanzia. Non riesco ancora a crederci del tutto, ma sì, è davvero un passo bellissimo".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui