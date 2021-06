Michael Jarman, procuratore della Panthera Sports, l’agenzia che cura gli interessi di Patrick van Aanholt, parla a FcInterNews.it del futuro del terzino olandese: "Affare a parametro zero? Sì, non ha rinnovato, quindi non ci sono costi di cartellino. Sarebbe pronto per un top team di livello mondiale come l'Inter? Certamente. Ha anche spesso giocato con la Nazionale olandese e la Premier League di certo è uno dei campionati più competitivi del mondo. E Patrick non avrebbe problemi a mettersi alla prova in Serie A, in una squadra come quella nerazzurra. Contatti avviati con l'Inter? Posso solo confermare che ci sono alcune importanti società italiane interessate al giocatore. Se ho parlato con Patrick della possibilità di trasferirsi in Italia? Sì, certo. Ora vuole rilassarsi in vacanza. E io dovrò lavorare per lui. Vediamo cosa succede nelle prossime settimane. Ovviamente la scelta dipenderà dal progetto che ci prospetteranno".