Non solo Icardi. A Trigoria ha preso piede infatti un'altra ipotesi per riuscire a separare le proprie strade con Edin Dzeko senza perderci troppo economicamente e tecnicamente. Dopo l'idea di scambio col Paris Saint-Germain per l'ex centravanti dell'Inter, infatti, la Roma oggi ha pensato pure di chiedere proprio al club nerazzurro uno scambio tra Dzeko e Alexis Sanchez. Il bosniaco andrebbe all'Inter, Sanchez si trasferirebbe nella capitale. Come chiosa Calciomercato.com nel riportare la notizia, una trattativa complessa ma reale. La Juve, nel mentre, continua i dialoghi serrati col Sassuolo per Gianluca Scamacca.