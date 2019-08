Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato del futuro di Arturo Vidal in conferenza stampa: "Coutinho e Vidal? Su di loro la penso esattamente come sugli altri. Sono arrivati in ritardo a causa della Copa America e devono rimettersi in forma. L'anno scorso, Coutinho e Vidal sono stati importanti, ma ora c'è maggior concorrenza e devono lottare di più per ottenere una maglia". Per il centrocampista ex Juventus si possono aprire le porte dell'Inter, per ritrovare Antonio Conte con la maglia nerazzurra.