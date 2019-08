Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Ivan Rakitic e Arturo Vidal: "Rakitic é un giocatore importante, lo è stato in questi due anni e speriamo possa continuare ad esserlo. In questo momento è un giocatore della rosa. Vidal? Conto su di lui, continuerà con noi, è un nostro giocatore. Poi vedremo cosa succederà". Entrambi sono stati accostati a un possibile arrivo in Italia, seppur non alla Juventus, ma all'Inter.