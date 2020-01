Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, frena i sogni dell'Inter, almeno quelli che rispondono al nome di Arturo Vidal. In conferenza stampa alla vigilia del primo impegno di campionato del 2020 ha detto: "La sua denuncia contro il club? Immagino che si tratti di un problema di natura contrattuale, non è la prima volta che succede una cosa del genere e non sarà nemmeno l'ultima. Questa situazione sarà risolta internamente. Dopo la cessione di Aleñá, credo che non ci sarà nessun'altra partenza: conterò su quelli che ci sono attualmente e su alcuni giocatori della formazione B, come Riqui Puig".