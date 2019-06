L'estate stuzzica i pronostici e la curiosità degli addetti ai lavori. Come sarà la prossima Serie A? Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, ha detto la sua a Radio Kiss Kiss: "Ancelotti non prenderà più 20 punti dalla Juventus. Quest'anno ha capito molto e inoltre il Napoli ha avuto la pazienza di tenerlo. Sarà difficile battere la Juve, ma gli azzurri e l'Inter ci andranno vicino. Anche i nerazzurri sono competitivi, sia in difesa che in attacco. Credo che la Vecchia Signora vincerà di nuovo, ma Napoli e Inter lotteranno. Ancelotti è rimasto scottato dai venti punti di distacco e quest'anno le cose cambieranno".