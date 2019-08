Si parla molto in questi giorni del possibile scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi, attaccanti in esubero rispettivamente da Juventus ed Inter. Un affare che le parti non hanno ancora mai impostato e che forse non imposteranno mai, con differenze di vedute sostanziali e anche qualche scaramuccia a condire un panorama non così sereno. Loro, i giocatori più chiacchierati dell'estate, ma non solo in questa speciale classifica, dedicata ai migliori calciatori della Serie A, scelti seguendo il valore del cartellino. Al primo posto naturalmente c'è Cristiano Ronaldo, poi tutti gli altri... in un acceso duello tra Juventus e Inter. Lo stesso che si prospetta per il prossimo campionato.



Nella nostra gallery tutti i dati, numeri di Transfermarkt.