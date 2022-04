Caso per caso, provando a smontarlo. La difesa della Juve ha definito come i calciatori non siano "freddi numeri", tutt'altro. Lorenzo Pozza, docente alla Bocconi, si è dedicato al modello messo a punto dalla procura federale. E la Juve si è così difesa: "Il caso dimostra che non si può guardare solo al dato freddo dei numeri. Siamo i primi ad aver creato una seconda squadra, la Under 23. Questo comporta che i giovani, quando si avvicinano a quella soglia di età, debbono essere ceduti. Succede anche quando diventano maturi per andare altrove: pensiamo a Fagioli o a Ranocchia, cresciuti con noi, che ora militano fra i professionisti".