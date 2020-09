Sonoil secondo ed il terzo calciatore con il maggior valore di mercato in Serie A, secondo una classifica stilata daIl sito specializzato nel mercato dei calciatori ha messo in fila quelli più costosi nelle varie leghe europee: il primo in Italia è Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter. Decimo Cristiano Ronaldo, valutato 60 milioni di euro.Questa la top 10 completa: