Mentre alla Sardegna Arena di Cagliari sta per andare in scena la partita contro la Juventus valida per la penultima giornata di questa Serie A, l'Allianz Stadium è protagonista di una speciale classifica: quella degli stadi. La graduatoria è stata curata da Brand Finance e ha catalogato i principali stadi di calcio di tutto il mondo, secondo tre indici: ​l'Experience Rating (l'influenza dell'esperienza stadio sul tifoso), il Revenue Rating (la capacità di generare ricavi) e l'Impact Rating (il potenziale effetto dello stadio per determinare i risultati delle partite sul campo). Sul podio ci sono: al 1° posto, il nuovo Tottenham Stadium (90 punti complessivi), al 2° il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (86 punti), al 3° il Principality Stadium di Cardiff (83 punti). Il primo impianto italiano è proprio quello della Juve, ma nella classifica è appena 25°: 62 punti, di cui 51 di Experience, 69 di Revenue e 56 di Impact. A seguire San Siro (29esimo), il San Paolo di Napoli (47esimo) e l'Olimpico di Roma (55esimo).