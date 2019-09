Your browser does not support iframes.









di Andrea Menon

Un miliardo. Una cifra che solo a pensarci ci si stanca, difficile da immaginare anche in un mondo che cresce per incassi sempre più. E' il Manchester City il primo club nella storia del calcio ad avere una rosa di giocatori che sfonda il muro del miliardo di euro, 1.014 milioni solo di cartellini. Secondo il Cies Football Observatory, l'osservatorio internazionale sul calcio, i Citizens sono i primi in questa speciale classifica, ben più avanti rispetto a tutti, anche a Paris Saint Germain (913 milioni) e Real Madrid (902 milioni). Il vero distacco però comincia dalla quarta posizione in avanti, anche se da lì in poi questo studio regala sorprese... con la Juve che batte il Barcellona!



Poi tutte le altre: ecco l'intera classifica, con tutti i dati, nella nostra gallery.